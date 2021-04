Salerno, furto di una bici elettrica nel centro storico: denunciato 20enne (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il 27 marzo scorso il titolare di una nota pizzeria del centro storico si è recato presso la Stazione Carabinieri Salerno Principale lamentando il furto della propria bicicletta elettrica. I militari, sempre molto attivi nelle zone centrali del capoluogo, come testimoniato anche dalle recenti individuazioni di autori di reati predatori, hanno immediatamente posto in essere un’accurata attività investigativa di riscontro. Grazie agli elementi raccolti, i Carabinieri hanno individuato l’autore del furto in R.V., studente salernitano 20enne incensurato, riuscendo anche a recuperare il costoso biciclo. Per lo studente scatta pertanto una denuncia per furto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il 27 marzo scorso il titolare di una nota pizzeria delsi è recato presso la Stazione CarabinieriPrincipale lamentando ildella propriacletta. I militari, sempre molto attivi nelle zone centrali del capoluogo, come testimoniato anche dalle recenti individuazioni di autori di reati predatori, hanno immediatamente posto in essere un’accurata attività investigativa di riscontro. Grazie agli elementi raccolti, i Carabinieri hanno individuato l’autore delin R.V., studente salernitanoincensurato, riuscendo anche a recuperare il costosoclo. Per lo studente scatta pertanto una denuncia per...

