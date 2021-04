Salernitana, l’Empoli frena: campionato sempre più aperto (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue il lavoro della Salernitana in vista dell’importantissimo impegno casalingo di sabato contro il Venezia. La società fa sapere: “Martedì pomeriggio gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con un lavoro di forza seguito da partitine a campo ridotto. Aya e Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gondo, Guerrieri e Sy hanno svolto lavoro atletico specifico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15”. Intanto nella tifoseria si commenta il pareggio esterno dell’Empoli a Cremona. La capolista si è attestata sei punti dai granata (seppure con una gara in meno) ma con lo scontro diretto dell’Arechi alla penultima di campionato. Meglio un Empoli già promosso (difficile) o è piuttosto auspicabile una frenata dei toscani ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prosegue il lavoro dellain vista dell’importantissimo impegno casalingo di sabato contro il Venezia. La società fa sapere: “Martedì pomeriggio gli uomini di Fabrizio Castori hannola seduta con un lavoro di forza seguito da partitine a campo ridotto. Aya e Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gondo, Guerrieri e Sy hanno svolto lavoro atletico specifico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15”. Intanto nella tifoseria si commenta il pareggio esterno dela Cremona. La capolista si è attestata sei punti dai granata (seppure con una gara in meno) ma con lo scontro diretto dell’Arechi alla penultima di. Meglio un Empoli già promosso (difficile) o è piuttosto auspicabile unata dei toscani ...

