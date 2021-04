Sacchi: «La Nazionale del 94 vittima della politica, alcuni partiti ordinavano di parlarne male» (Di martedì 13 aprile 2021) Arrigo Sacchi ha visto 5 film in 27 anni, dice. Un’ossessione, il calcio. Faceva la formazione pure quando sceglieva le coppie per le camere in hotel, li metteva insieme per ruolo. “Da allenatore, non sempre facevo il giro dell’albergo per vedere se i ragazzi erano a letto. Ogni tanto prima delle partite andavo nelle camere per ribadire concetti, dare coraggio e chiarezza. Per risparmiare le visite, avevo messo i due difensori centrali nella stessa camera, i due attaccanti nella stessa camera, e così via”. Racconta questo ed altri aneddoti a Rai Radio2, nel corso di “I Lunatici”, in intervento ripreso da Dagospia. “Mi sposai, iniziai a condurre una vita regolare, ma la squadra della cittadina in cui io abito stava retrocedendo e mi chiesero se andavo a giocare. Ci salvammo. Avrei dovuto giocare anche l’anno dopo, ma d’estate mi venne un gran ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Arrigoha visto 5 film in 27 anni, dice. Un’ossessione, il calcio. Faceva la formazione pure quando sceglieva le coppie per le camere in hotel, li metteva insieme per ruolo. “Da allenatore, non sempre facevo il giro dell’albergo per vedere se i ragazzi erano a letto. Ogni tanto prima delle partite andavo nelle camere per ribadire concetti, dare coraggio e chiarezza. Per risparmiare le visite, avevo messo i due difensori centrali nella stessa camera, i due attaccanti nella stessa camera, e così via”. Racconta questo ed altri aneddoti a Rai Radio2, nel corso di “I Lunatici”, in intervento ripreso da Dagospia. “Mi sposai, iniziai a condurre una vita regolare, ma la squadracittadina in cui io abito stava retrocedendo e mi chiesero se andavo a giocare. Ci salvammo. Avrei dovuto giocare anche l’anno dopo, ma d’estate mi venne un gran ...

