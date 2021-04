Sabrina Ferilli offre uno stipendio e assistenza legale all’operaio dell’ex Ilva licenziato dopo il post sulla sua fiction (Di martedì 13 aprile 2021) Partiamo dall’inizio. Il 2 aprile scorso il sindacato Ubs ha denunciato la volontà del gruppo siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva di Taranto, ndr) di licenziare due dipendenti avevano condiviso un post su Facebook (peraltro copiato e incollato da altri, quindi si tratta di messaggio comunque non loro) intorno al 24 marzo che invitava a seguire la fiction “Svegliati amore mio” con protagonista Sabrina Ferilli, legandola al dramma dell’inquinamento a Taranto. La mini serie di Canale 5 racconta la lotta di una mamma (interpretata, appunto, da Sabrina Ferilli, ndr) che denuncia l’inquinamento un’acciaieria chiamata Ghisal, le cui polveri sottili provocano una leucemia alla figlia della protagonista e ad altri bambini della città che ospita la fabbrica siderurgica. Due ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Partiamo dall’inizio. Il 2 aprile scorso il sindacato Ubs ha denunciato la volontà del gruppo siderurgico ArcelorMittal (exdi Taranto, ndr) di licenziare due dipendenti avevano condiviso unsu Facebook (peraltro copiato e incollato da altri, quindi si tratta di messaggio comunque non loro) intorno al 24 marzo che invitava a seguire la“Svegliati amore mio” con protagonista, legandola al dramma dell’inquinamento a Taranto. La mini serie di Canale 5 racconta la lotta di una mamma (interpretata, appunto, da, ndr) che denuncia l’inquinamento un’acciaieria chiamata Ghisal, le cui polveri sottili provocano una leucemia alla figlia della protagonista e ad altri bambini della città che ospita la fabbrica siderurgica. Due ...

