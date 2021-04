Sabrina Ferilli offre stipendio e assistenza legale all’operaio licenziato per aver invitato a seguire “Svegliati amore mio”

(Di martedì 13 aprile 2021)mio è il nome della fiction che va in onda su Canale 5 e di cuiè protagonista. L’arco narrativo della serie ruota intorno a un’acciaieria (Ghisal) le cui polveri sottili provocano una leucemia alla figlia della attrice, appunto. Un recente retroscena inaspettato che ha coinvolto solo collateralmente la fiction ha decisamente un sapore dolceamaro: Riccardo Cristello – l’operaio tarantino di ArcelorMittal, la società che opera nel settore dell’acciaio – ha condiviso sul proprio profilo personale Facebook un post in cui invitava i suoi contatti ala seriemio. Un clic innocuo, quasi banale, i cui effetti sono stati tanto inattesi quanto tragici: l’operaio è ...

ha telefonato a Riccardo Cristello per esprimere la propria solidarietà e offrirgli il supporto per le spese legali nel ricorso contro il licenziamento di Arcelor Mittal, assieme al ...L'attricesi è resa protagonista di un gesto di massima generosità. Ha deciso di aiutare un uomo, un operaio, licenziato 'a causa' della fiction di cui è protagonistaè apparsa ...Sabrina Ferilli ha dato la sua disponibilità per pagare le spese legali di Riccardo Cristello, l’operaio dell’ex Ilva di Taranto licenziato per aver condiviso su Facebook un post in cui invitava a ...E sempre il sindacato ha fatto sapere della solidarietà espressa da Sabrina Ferilli, che ha telefonato a Cristello dopo aver appreso del licenziamento dell’operaio dello stabilimento siderurgico di ...