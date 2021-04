Sabrina Ferilli, dopo Svegliati Amore il gesto ammirevole: nessuno se l’aspettava (Di martedì 13 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sabrina Ferilli, dopo Svegliati Amore mio il gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato: un atto davvero importante. Sabrina Ferilli, dopo Svegliati Amore mio arriva un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato: è stato un atto davvero importante per lei e non solo. La fiction Mediaset ha decisamente scosso molti telespettatori e l’opinione pubblica Leggi su youmovies (Di martedì 13 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.mio ilchesi sarebbe mai aspettato: un atto davvero importante.mio arriva unchesi sarebbe mai aspettato: è stato un atto davvero importante per lei e non solo. La fiction Mediaset ha decisamente scosso molti telespettatori e l’opinione pubblica

fanpage : L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sa… - repubblica : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' - Corriere : «Pago io i legali»: Sabrina Ferilli chiama Riccardo, licenziato da Arcelor per il post... - EmilianoMaveri : RT @catlatorre: Sabrina Ferilli si è offerta di pagare le spese legali e uno stipendio all'operaio licenziato da ArcelorMittal per aver inv… - FinallyGio459 : RT @catlatorre: Sabrina Ferilli si è offerta di pagare le spese legali e uno stipendio all'operaio licenziato da ArcelorMittal per aver inv… -