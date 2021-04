Sabrina Ferilli chiama l’operaio licenziato da ArcelorMittal | Pago le spese del ricorso

(Di martedì 13 aprile 2021)dae si offre di pagare ledellegale. L’attrice è protagonista di Svegliati amore mio, fiction Mediaset al centro di un post condiviso dal lavoratore su Facebook che ne consigliava la visione legandola al tema dell’inquinamento ambientale. Un contenuto che è costato il posto di lavoro al protagonista della vicenda: Riccardo Cristello, già tecnico di magazzino dello stabilimento di Taranto. L’uomo, pur esprimendo riconoscenza, ha rifiutato l’offerta di. Come riporta Repubblica: Cristello ... ha spiegato ... che lelegali sono comunque pagate dal sindacato Usb ma ha ringraziato l’attrice per la piena ...

chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal e si offre di pagare le spese del ricorso legale. L'attrice è protagonista di Svegliati amore mio , fiction Mediaset al centro di un post ...ha telefonato a Riccardo Cristello per esprimere la propria solidarietà e offrirgli il supporto per le spese legali nel ricorso contro il licenziamento di Arcelor Mittal, assieme al ...Gesto di solidarietà da parte di Sabrina Ferilli. L'attrice infatti, protagonista della fiction di Canale5 Svegliati amore mio, andata in onda nelle scorse settimane, si è offerta di pagare uno ...Sabrina Ferilli chiama l’operaio licenziato da ArcelorMittal e si offre di pagare le spese del ricorso legale. L’attrice è protagonista di Svegliati amore mio, fiction Mediaset al centro di un post ...