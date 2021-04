Ryanair annuncia 6 nuove rotte estive da Palermo (Di martedì 13 aprile 2021) Ryanair lancia sei nuove rotte da Palermo per l’estate 2021. Si potranno raggiungere: Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia Oltre duecento voli settimanali verso quaranta destinazioni. Questo il programma estivo di Ryanair sull’aeroporto di Palermo, presentato oggi insieme con le sei nuove rotte verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, che saranno tutte bisettimanali e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 13 aprile 2021)lancia seidaper l’estate 2021. Si potranno raggiungere: Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia Oltre duecento voli settimanali verso quaranta destinazioni. Questo il programma estivo disull’aeroporto di, presentato oggi insieme con le seiverso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, che saranno tutte bisettimanali e… L'articolo Corriere Nazionale.

