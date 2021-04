Rugby, Marcello Cuttitta: “In tre giorni ho perso Massimo e mia madre” (Di martedì 13 aprile 2021) Oggi pomeriggio si svolgeranno a Lavinio (provincia di Roma) i funerali di Massimo Cuttitta, stroncato a 54 anni dal Covid-19. A piangere il 70 volte nazionale italiano di Rugby ci sarà anche il gemello Marcello: “L’ultima immagine che io e nostro fratello Michele abbiamo di Massimo – racconta al Corriere della Sera -, è quella che abbiamo visto attraverso lo schermo di un tablet dell’ospedale. Dovevamo convincerlo ad affidarsi ai medici, aveva deciso di non farsi intubare, ma la situazione stava precipitando. Quando ci ha detto di preoccuparci solo della mamma e ha alzato un dito in segno di assenso prima di entrare in terapia intensiva, ho capito una volta di più che lui era il fratello, il figlio e il capitano che ognuno vorrebbe avere vicino a sé“. Marcello e ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Oggi pomeriggio si svolgeranno a Lavinio (provincia di Roma) i funerali di, stroncato a 54 anni dal Covid-19. A piangere il 70 volte nazionale italiano dici sarà anche il gemello: “L’ultima immagine che io e nostro fratello Michele abbiamo di– racconta al Corriere della Sera -, è quella che abbiamo visto attraverso lo schermo di un tablet dell’ospedale. Dovevamo convincerlo ad affidarsi ai medici, aveva deciso di non farsi intubare, ma la situazione stava precipitando. Quando ci ha detto di preoccuparci solo della mamma e ha alzato un dito in segno di assenso prima di entrare in terapia intensiva, ho capito una volta di più che lui era il fratello, il figlio e il capitano che ognuno vorrebbe avere vicino a sé“.e ...

