Rosso a Ibra, il Giudice Sportivo decide per una sola giornata di squalifica (Di martedì 13 aprile 2021) Il Giudice Sportivo ha deciso: la squalifica a Zlatan Ibrahimovic dopo il cartellino Rosso rimediato sabato scorso a Parma per le proteste contro l’arbitro Maresca, sarà di un turno soltanto. Il centravanti del Milan salterà la sola sfida di campionato contro il Genoa. La motivazione data dal Giudice è la seguente: “Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”. Ibrahimovic dovrà anche versare 5mila euro di multa. Il Milan aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso solo se le giornate di stop fossero state più di una. Fermati per una giornata ancheCaicedo, Criscito, Gagliolo, Lozano, Pellegrini, Romero e Tuia, tutti diffidati e ammoniti nel weekend di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Ilha deciso: laa Zlatanhimovic dopo il cartellinorimediato sabato scorso a Parma per le proteste contro l’arbitro Maresca, sarà di un turno soltanto. Il centravanti del Milan salterà lasfida di campionato contro il Genoa. La motivazione data dalè la seguente: “Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”.himovic dovrà anche versare 5mila euro di multa. Il Milan aveva annunciato che avrebbe fatto ricorso solo se le giornate di stop fossero state più di una. Fermati per unaancheCaicedo, Criscito, Gagliolo, Lozano, Pellegrini, Romero e Tuia, tutti diffidati e ammoniti nel weekend di ...

