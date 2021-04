Rosario da Marigliano: dove seguire la preghiera del 14 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Il 14 aprile alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano presiede mons. Marino Marigliano (NA) – ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 14 aprile alle 20.50, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano (NA), e presieduta da mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola. ? LIBRETTO DELLA preghiera DEL 14 aprile 2021 Link completo del libretto: https://www.tv2000.it/wp-content/uploads/2021/04/libretto-Rosario-tv2000-Marigliano ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) Il 14alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario della Madonna della Speranza inpresiede mons. Marino(NA) – ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 14alle 20.50, per recitare insieme ilche verrà trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario della Madonna della Speranza in(NA), e presieduta da mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola. ? LIBRETTO DELLADEL 142021 Link completo del libretto: https://www.tv2000.it/wp-content/uploads/2021/04/libretto--tv2000-...

Advertising

Lopinionista : Rosario da Marigliano: dove seguire la preghiera del 14 aprile - TV2000it : #Pregaconnoi il Rosario dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano (NA) Domani 14 aprile ore 20.50… - inblu2000it : #Pregaconnoi il Rosario dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano (NA) presieduto da mons. Francesco… - RositaePino : RT @TV2000it: #Pregaconnoi il Rosario dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano (NA) presieduto da mons. Francesco Marino, V… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: #Pregaconnoi il Rosario dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano (NA) presieduto da mons. Francesco Marino, V… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Marigliano Camorra Ponticelli: gli scenari legati al pentimento di Rosario Rolletta ...che intercorreva tra il giovane Schisa e la figlia del boss di Marigliano Luigi Esposito detto 'o sciamarro , è altrettanto vero che la decisione di collaborare con la giustizia palesata da Rosario ...

Villette abusive su demanio marittimo: 71 sequestri nel Catanzarese (VIDEO E NOMI) ... residente a Stalettì; MIELE Attilio nato a Marigliano (NA) il 17/10/1932, residente a Velletri (RM)... MORABITO Vera nata a Catanzaro il 26/03/1932, ivi residente; MUNGO Rosario nato a Borgia (CZ) il ...

Rosario da Marigliano: dove seguire la preghiera del 14 aprile L'Opinionista “Prega con noi” da Marigliano Il santuario della Madonna della Speranza di Marigliano, in provincia di Napoli ... famiglie e comunità religiose sono invitate a ritrovarsi alle 20.50 per recitare insieme il Rosario, che verrà ...

Marigliano, San Vito: festa della Madonna della Speranza MARIGLIANO - Nella gioia del Signore Risorto ... Marino guiderà "La notte della Speranza", preghiera di affidamento a Maria e S. Rosario alla Madre della Speranza per tutte le nostre intenzioni.

...che intercorreva tra il giovane Schisa e la figlia del boss diLuigi Esposito detto 'o sciamarro , è altrettanto vero che la decisione di collaborare con la giustizia palesata da...... residente a Stalettì; MIELE Attilio nato a(NA) il 17/10/1932, residente a Velletri (RM)... MORABITO Vera nata a Catanzaro il 26/03/1932, ivi residente; MUNGOnato a Borgia (CZ) il ...Il santuario della Madonna della Speranza di Marigliano, in provincia di Napoli ... famiglie e comunità religiose sono invitate a ritrovarsi alle 20.50 per recitare insieme il Rosario, che verrà ...MARIGLIANO - Nella gioia del Signore Risorto ... Marino guiderà "La notte della Speranza", preghiera di affidamento a Maria e S. Rosario alla Madre della Speranza per tutte le nostre intenzioni.