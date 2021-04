Ronaldo al Real Madrid? Scendono le quote (Di martedì 13 aprile 2021) Ronaldo al Real Madrid? Non è un’idea campata in aria, almeno secondo i bookmakers. Il futuro del portoghese è ancora incerto: nonostante il contratto in scadenza nel 2022 con la Juve, non è più così scontato che il prossimo anno possa vestire la maglia bianconera. La stessa che, al termine della gara col Genoa, ha scagliato a terra mentre usciva dal campo. Un gesto che non è sfuggito a tifosi ed esperti, che da sempre analizzano ogni gesto del portoghese, per decifrare anche possibili risvolti sul futuro. In questo senso in molti avvicinano ancora Ronaldo al Real Madrid, squadra in cui si è consacrato e da cui la Juve lo ha acquistato a peso d’oro tre anni fa. La quota per un Ronaldo-bis a Madrid si è abbassata a 3,75, mentre fino a poche settimane fa ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021)al? Non è un’idea campata in aria, almeno secondo i bookmakers. Il futuro del portoghese è ancora incerto: nonostante il contratto in scadenza nel 2022 con la Juve, non è più così scontato che il prossimo anno possa vestire la maglia bianconera. La stessa che, al termine della gara col Genoa, ha scagliato a terra mentre usciva dal campo. Un gesto che non è sfuggito a tifosi ed esperti, che da sempre analizzano ogni gesto del portoghese, per decifrare anche possibili risvolti sul futuro. In questo senso in molti avvicinano ancoraal, squadra in cui si è consacrato e da cui la Juve lo ha acquistato a peso d’oro tre anni fa. La quota per un-bis asi è abbassata a 3,75, mentre fino a poche settimane fa ...

Advertising

sainz55_fans : ?????? Carlos Sainz: «La Ferrari, Leclerc, Ronaldo e il consiglio di papà: 'Non farti mai amici in pista'» - infoitsalute : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo resta solo in un caso: tentazione Real - italiaserait : Ronaldo al Real Madrid? Scendono le quote - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: il digiuno della #Ferrari e il paragone con il #RealMadrid secondo #Sainz - FormulaPassion : #F1: il digiuno della #Ferrari e il paragone con il #RealMadrid secondo #Sainz -