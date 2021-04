Roma | «Scappate | c’è una fuga di gas» | tenta di entrare negli appartamenti | inseguito e bloccato dai condomini Parapiglia sulla Cassia

(Di martedì 13 aprile 2021) Pomeriggio movimentato quello di ieri in uno stabile in zona Tomba di Nerone nei pressi della Via. Un giovane di 32 anni è finito in manette con l’accusa di furto aggravato dopo essere statoda alcuni. E’ successo in Via Gradoli intorno alle 13.30.: «Correte c’è unadi gas», così volevanelle case per rubare Il ladro, un senza fissa dimora, poco prima aveva cercato di introdursi con l’inganno dentro gli. Il giovane infatti ha bussato a diversimillantando una presunta “di gas”. Il trucco usato non aveva dato particolari esiti fino a quando il 32enne è riuscito ad impossessarsi di un monopattino elettrico dandosi poi alla ...

