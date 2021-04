Roma. Prima la pandemia, poi i ladri: il sogno distrutto di Tonino, che abbassa le serrande della sua attività per sempre (Di martedì 13 aprile 2021) Come se non bastassero le misure restrittive e le chiusure. Come se le attività, da mesi con le saracinesche abbassate o con aperture a singhiozzi, non fossero già piegate dalla crisi economica. Come se non avessero già dei problemi, delle spese da affrontare. A tutto questo, tra stanchezza e rabbia, si aggiungono anche i furti. ladri, senza scrupolo, che non hanno mai smesso di “lavorare”. Domenica mattina Tonico Boccadamo, proprietario del Flagship Store Boccadamo di via Frattina a Roma, si è svegliato e si è ritrovato una brutta sorpresa. Il suo negozio è stato preso di mira dai banditi, proprio lì nel centro storico della Capitale. “Il balordo ha rubato la cassa che naturalmente era vuota – spiega Tonico Boccadamo con un post su Facebook – ma molti i danni materiali. Lascia sgomenti che ciò sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Come se non bastassero le misure restrittive e le chiusure. Come se le, da mesi con le saracineschete o con aperture a singhiozzi, non fossero già piegate dalla crisi economica. Come se non avessero già dei problemi, delle spese da affrontare. A tutto questo, tra stanchezza e rabbia, si aggiungono anche i furti., senza scrupolo, che non hanno mai smesso di “lavorare”. Domenica mattina Tonico Boccadamo, proprietario del Flagship Store Boccadamo di via Frattina a, si è svegliato e si è ritrovato una brutta sorpresa. Il suo negozio è stato preso di mira dai banditi, proprio lì nel centro storicoCapitale. “Il balordo ha rubato la cassa che naturalmente era vuota – spiega Tonico Boccadamo con un post su Facebook – ma molti i danni materiali. Lascia sgomenti che ciò sia ...

