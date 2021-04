Roma, lavoratori di nuovo in piazza dopo gli scontri di “IoApro” (Di martedì 13 aprile 2021) «È una manifestazione assolutamente pacifica» dichiarano i manifestanti di “Una volta per tutti”, la marcia iniziata alle 11 Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 aprile 2021) «È una manifestazione assolutamente pacifica» dichiarano i manifestanti di “Una volta per tutti”, la marcia iniziata alle 11

Advertising

flamanc24 : RT @RadioItalia: Luciano @ligabue , @GiannaNannini e @PieroPelu firmano le t-shirt “BIG4BIP” per sostenere i lavoratori dello spettacolo… - RadioItalia : Luciano @ligabue , @GiannaNannini e @PieroPelu firmano le t-shirt “BIG4BIP” per sostenere i lavoratori dello spet… - CortiMuller : RT @Federica989111: Comunque quando c’è da farsi sentire #CasaPound è sempre in prima linea. Al di là della politica. Con gli italiani. Per… - vale_cittadin : RT @fai_cisl: ?? #forestali #ccnl bloccato da 9 anni?? ??Presidio 14 e 16 Aprile a Roma ???#versolosciopero #30aprile @MontagnaUncem e #Con… - AlessandroTama4 : La tensione sale a Roma basta violenza contro i lavoratori -