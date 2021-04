Roma | i manifesti - denuncia del figlio di una donna deceduta | ' Niente sepoltura | mamma scusami' L' Ama | ' Troppi morti e pochi dipendenti'

Advertising

perfumealibro : RT @leggoit: «Scusa mamma se non riesco a farti tumulare»: i manifesti-denuncia invadono #Roma. Cosa è successo - bolartur : RT @leggoit: «Scusa mamma se non riesco a farti tumulare»: i manifesti-denuncia invadono #Roma. Cosa è successo - angiuoniluigi : RT @leggoit: «Scusa mamma se non riesco a farti tumulare»: i manifesti-denuncia invadono #Roma. Cosa è successo - battaglia_persa : RT @davidedesario: Roma, i manifesti-denuncia del figlio di una donna deceduta: «Niente sepoltura, mamma scusami». L'Ama: «Troppi morti e p… - davidedesario : Roma, i manifesti-denuncia del figlio di una donna deceduta: «Niente sepoltura, mamma scusami». L'Ama: «Troppi mort… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma manifesti

Il Messaggero

'Scusami, mamma': ha tappezzatodicon questa dedica, dolcissima e dolorosa, per la madre morta l'8 marzo scorso. E le chiede scusa a caratteri cubitali perché ad oggi non è riuscito ancora a darle una degna sepoltura:...... solo alcuni degli slogan scanditi a gran voce dai manifestanti che si sono dati appuntamento ieri aper un'altra giornata di proteste. Molti ifunebri che annunciano la morte di ...Così si può sintetizzare la manifestazione che questa mattina, in piazza San Silvestro a Roma, vedrà ristoratori e pubblici esercenti ritrovarsi per manifestare il loro disagio. Tra questi anche ...Riaperture in sicurezza e sostegni concreti. Queste in sintesi le richieste di 200 dirigenti che si sono dati appuntamento per oggi a Roma, in piazza San Silvestro, per manifestare pacificamente contr ...