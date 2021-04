Roma, i commercianti scendono (di nuovo) in piazza: ‘L’Italia a colori ci ha lasciati in mutande’. Ecco cosa sta succedendo (Di martedì 13 aprile 2021) “Vogliamo solo lavorare, i ristori non bastano” e con queste parole un’altra manifestazione è stata organizzata a Roma nella giornata odierna. Dopo la protesta dei ristoratori IoApro tenutasi ieri nei pressi di Montecitorio e piazza San Silvestro, oggi un sit in ha invaso il Circo Massimo. La manifestazione prende il nome di “Una volta, per tutti” ed è stata organizzata dalle associazioni Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela Nazionale imprese) e Lupe Roma. Leggi anche: Roma, il movimento Io Apro sfida i divieti (e la pioggia): migliaia di persone in piazza Sono un centinaio i commercianti che stanno prendendo parte al sit in del Circo Massimo, anche oggi però, come ieri, si sono registrati attimi di tensione. Nonostante questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) “Vogliamo solo lavorare, i ristori non bastano” e con queste parole un’altra manifestazione è stata organizzata anella giornata odierna. Dopo la protesta dei ristoratori IoApro tenutasi ieri nei pressi di Montecitorio eSan Silvestro, oggi un sit in ha invaso il Circo Massimo. La manifestazione prende il nome di “Una volta, per tutti” ed è stata organizzata dalle associazionipiù bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela Nazionale imprese) e Lupe. Leggi anche:, il movimento Io Apro sfida i divieti (e la pioggia): migliaia di persone inSono un centinaio iche stanno prendendo parte al sit in del Circo Massimo, anche oggi però, come ieri, si sono registrati attimi di tensione. Nonostante questa ...

