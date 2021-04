Roma, Calenda: “Se Letta vuole primarie nostre strade si separano” (Di martedì 13 aprile 2021) “Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e operare un rinnovamento di classe dirigente che le primarie tra correnti non garantiscono”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo sulle parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri ha rilanciato le primarie per le elezioni amministrative. “Ci confronteremo sui programmi con apertura e reciproca disponibilità. Iniziamo oggi con webinar su Piano rifiuti”, aggiunge Calenda. “Le amministrative sono un banco di prova molto significativo per la costruzione dell’alleanza vincente in ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) “Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto lesi. Crediamo che occorra smettere di parlare per mesi solo di Pd, coinvolgere i cittadini in modo trasversale e operare un rinnovamento di classe dirigente che letra correnti non garantiscono”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di, Carlo, intervenendo sulle parole del segretario del Pd, Enrico, che ieri ha rilanciato leper le elezioni amministrative. “Ci confronteremo sui programmi con apertura e reciproca disponibilità. Iniziamo oggi con webinar su Piano rifiuti”, aggiunge. “Le amministrative sono un banco di prova molto significativo per la costruzione dell’alleanza vincente in ...

