Roma | Calenda | ‘primarie? Grande partito erede socialismo si affida a Conte | tragicommedia’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di, Carlo, intervenendo sulle parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri ha rilanciato le primarie per le elezioni ...Il leader di Azione e candidato sindaco dicommentando le parole del segretario dem Letta, che ieri ha rilanciato le primarie per le elezioni amministrative romane, ha scritto 'Il dado è tratto le nostre strade si separano'E avrai un’idea di cosa sia veramente la tragicommedia”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda in una conversazione su Twitter sulle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco di Roma.Per il nuovo segretario Pd Letta le primarie sono la via maestra, ma Calenda lo scarica, mentre Zingaretti e Gualtieri temporeggiano (e Raggi avanza). Le mosse del centrosinistra nella corsa per le ...