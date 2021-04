(Di martedì 13 aprile 2021) “I dati indicano che il contagio all’esterno è molto raro. Perché, con l’arrivo della bella stagione, nonsubito bar,e pureall’esterno, non lesinando autorizzazioni?”. Lo propone su Twitter, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “A me - sottolinea - non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto!”. Il tweet di, di solito molto prudente sulle aperture, arriva all’indomani della richiesta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Cts per avere protocolli con limiti meno stringenti. Puntando a riaperture graduali, flessibili e all’aperto. I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro. Perché - con l'arrivo della bella stagione - nonsubito bar, ...

Advertising

HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - MedicalFactsIT : Roberto Burioni: Momentaneamente non parlerò più del vaccino AstraZeneca. Ecco perché #medicalfacts #robertoburioni… - CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Burioni

Lo propone su Twitter, virologo dell'università Vita - Salute San Raffaele di Milano. 'A me - sottolinea - non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto!'. ...Lo sottolinea su Twitter, virologo dell'università Vita - Salute San Raffaele di Milano, rivolgendo un appello ai giornalisti: "Quando vedete uno studio che afferma cose terrorizzanti ...Lo propone su Twitter Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “A me - sottolinea - non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto!”. Il ...Covid, la seconda dose di AstraZeneca è sicura? Nuove ricerche indicano che la seconda dose può essere ritardata”, come ha fatto il Regno Unito Ma è sicuro farsi somministrare la prima dose di un vacc ...