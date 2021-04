Roberta Krasnig | la fotografia | la moda e la sua idea di donna Magnifica

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 aprile 2021) Mi chiamoe sono una fotografa dima con una laurea in economia e commercio.La mia carriera, fino ai 22 anni, era proiettata con successo nel mondo del business. Ma a volte, quando tutto sembra andare in una direzione, senti di dover seguire un’altra strada. L’impatto che questa decisione ha avuto nella mia vita è stato fortissimo. Convincere tutti che potevo diventare una fotografa professionista, avendo appena iniziato a studiare, senza conoscenze nel modo dellae non provenendo da una famiglia dell’ambiente, è stato un passo durissimo, che ha avuto bisogno della massima motivazione e costanza.Non ho mai dubitato che ce l’avrei fatta, ciò mi ha spinto a fare sempre tantissimo per dimostrare a me stessa e agli altri che la mia scelta, per ...