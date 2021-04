Ristori tra 10 e 20 miliardi | stop Imu Ecco il decreto imprese da 40 miliardi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) A sera arriva anche il placet di Matteo Salvini. “Dai ventiiniziali pare si raddoppi fino ad arrivare a quaranta, bene, giusto così”, dice il leader della Lega a commento del lavoro chiuso al ministero dell’Economia sui nuovi aiuti per le attività economiche. Quarantaè l’importo del nuovo scostamento di bilancio e quarantaè la cifra che tiene compatto il Governo sul tiro dell’intervento. È la cifra che permette a Mario Draghi di mantenere fede alla promessa di “dare soldi, non chiederli” e a Salvini di rivendicare il risultato con quella parte del mondo produttivo - commercianti, artigiani e partite Iva - a cui la Lega guarda in termini di consenso politico. Quasi tutti i soldi - circa 36- saranno destinati agli ...