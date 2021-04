Ristoranti aperti la sera, fonti: "Governo valuta coprifuoco a mezzanotte" (Di martedì 13 aprile 2021) La parola d'ordine continua a essere una sola: ripartenza. Ma il premier Mario Draghi nell'ultima conferenza stampa è stato chiaro: le riaperture saranno legate ai numeri dei contagi Covid e delle ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La parola d'ordine continua a essere una sola: ripartenza. Ma il premier Mario Draghi nell'ultima conferenza stampa è stato chiaro: le riaperture saranno legate ai numeri dei contagi Covid e delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti aperti Ristoranti aperti la sera, fonti: "Governo valuta coprifuoco a mezzanotte" ... che all'aperto è molto più difficile contagiare e contagiarsi, sarebbe utile che le attività che si possono svolgere all'aperto come i ristoranti e i bar ma anche le attività dello spettacolo, della ...

L'ipotesi di riaprire i ristoranti anche di sera (ma solo all'aperto) Sarebbe questa una delle proposte che le Regioni porteranno al governo giovedì per definire un primo cronoprogramma. Bonaccini: 'Se viene confermato che all'esterno è più difficile contagiarsi molte ...

In 5 mesi ristoranti aperti solo un giorno su tre AGI AGI - Agenzia Italia Regioni, il numero vaccinati tra i parametri per stabilire i colori Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. È questa l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni - a quanto si apprende - ...

Covid, Fapi: “Sosteniamo proposta regioni riaperture bar e ristoranti” “Sosteniamo l’iniziativa delle regioni che porteranno giovedì al tavolo della Conferenza Stato-Regioni con la quale propongono la riapertura dei bar e dei ristoranti. E’ una scelta doverosa e di buon ...

