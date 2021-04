Ripartenza post-covid, i CEO Elis si interrogano sul futuro (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – “Stiamo vivendo una fase delicata, per le aziende ma anche a livello sociale. L’uso di una bussola ci deve aiutare, sì per guardare al futuro, ma ci deve servire anche per assicurarci che le disuguaglianze del presente diminuiscano sempre più. A causa dell’attuale contesto infatti molte persone sono “rimaste indietro, anche nelle nostre aziende”. Così Marco Sesana di Generali Italia intervenuto a all’evento del consorzio Elis dove le aziende si sono confrontate sulle sfide del cambiamento a cui sono chiamate. “Abbiamo garantito sicurezza, posti di lavoro, ma quando una tempesta così forte colpisce, ci dobbiamo rendere conto “che non tutti sono sulla stessa barca”. Dobbiamo quindi far funzionare la “bussola sociale” all’interno e all’esterno dell’azienda. Oltre al focus sul presente, è importante avere chiaro il percorso: ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – “Stiamo vivendo una fase delicata, per le aziende ma anche a livello sociale. L’uso di una bussola ci deve aiutare, sì per guardare al, ma ci deve servire anche per assicurarci che le disuguaglianze del presente diminuiscano sempre più. A causa dell’attuale contesto infatti molte persone sono “rimaste indietro, anche nelle nostre aziende”. Così Marco Sesana di Generali Italia intervenuto a all’evento del consorziodove le aziende si sono confrontate sulle sfide del cambiamento a cui sono chiamate. “Abbiamo garantito sicurezza,i di lavoro, ma quando una tempesta così forte colpisce, ci dobbiamo rendere conto “che non tutti sono sulla stessa barca”. Dobbiamo quindi far funzionare la “bussola sociale” all’interno e all’esterno dell’azienda. Oltre al focus sul presente, è importante avere chiaro il percorso: ...

