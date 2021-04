Riot Games sta lavorando a progetti cinematografici per LoL (Di martedì 13 aprile 2021) League of Legends ha una storia molto profonda ed interessante di qualsiasi titolo Riot Games. Gli sviluppatori hanno così deciso di portare i campioni al di fuori della Landa e metterli su pellicola. Ammettiamolo, Riot Games presenta spesso dei retroscena attraverso trailer e post sui suoi social, specialista nel far vedere i campioni oltre il Summoners Rift. La prova l’abbiamo avuta con le K/DA, si sono create ulteriori storie oltre a quelle base dei campioni e hanno avuto successo a livello musicale e nelle esibizioni anche prima dei tornei Esport di League of Legends. Con il successo mondiale di K/DA, sembra che gli sviluppatori siano desiderosi di costruire sulle ricchezze portando League of Legends al cinema e alla televisione, creando un “universo cinematografico”. Secondo diversi annunci di lavoro per ... Leggi su esports247 (Di martedì 13 aprile 2021) League of Legends ha una storia molto profonda ed interessante di qualsiasi titolo. Gli sviluppatori hanno così deciso di portare i campioni al di fuori della Landa e metterli su pellicola. Ammettiamolo,presenta spesso dei retroscena attraverso trailer e post sui suoi social, specialista nel far vedere i campioni oltre il Summoners Rift. La prova l’abbiamo avuta con le K/DA, si sono create ulteriori storie oltre a quelle base dei campioni e hanno avuto successo a livello musicale e nelle esibizioni anche prima dei tornei Esport di League of Legends. Con il successo mondiale di K/DA, sembra che gli sviluppatori siano desiderosi di costruire sulle ricchezze portando League of Legends al cinema e alla televisione, creando un “universo cinematografico”. Secondo diversi annunci di lavoro per ...

