Rinnovo Vlahovic | la trattativa inizierà solo dopo la salvezza matematica

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul Rinnovo di Dusan Vlahovic: le trattative partiranno dopo la salvezza matematica Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul Rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Il contratto del centravanti serbo scade nel 2023 e l'idea di Commisso è quello di mettersi al tavolo della trattativa non prima di aver avuto la certezza matematica della permanenza in Serie A. La lotta salvezza coinvolge ancora la viola, ma se dovessero arrivare risultati positivi nel corso delle prossime settimane e venisse archiviata la pratica, allora scatterebbe subito l'operazione prolungamento per l'attaccante serbo.

