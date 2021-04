Rimini, donna di 83 anni guarisce dal Covid senza ricovero. Muore tre ore dopo il Pfizer (Di martedì 13 aprile 2021) Accade a Rimini. Un’anziana signora di 83 anni è deceduta tre ore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer. La donna era guarita dal Covid. Sopravvissuta al Covid ma deceduta a seguito del vaccino creato per tutelare dal virus. Sembra un paradosso ma è quello che è accaduto a Rimini. Una signora di 83 anni – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 aprile 2021) Accade a. Un’anziana signora di 83è deceduta tre oreaver ricevuto il vaccino. Laera guarita dal. Sopravvissuta alma deceduta a seguito del vaccino creato per tutelare dal virus. Sembra un paradosso ma è quello che è accaduto a. Una signora di 83– L'articolo proviene da Leggilo.org.

DannyRicci2 : Un’anziana è morta tre ore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer. La donna di 83 anni, ricoverata in una Rsa della p… - ProvinciadiRE : Altri 4 decessi a Modena (donne di 78 e 84 anni, uomini di 73 e 99 anni), 3 a Rimini (donne di 81 e 96 anni, uomo d… - ForestaliNews : Rimini. Una donna di 83 anni, ricoverata in una RSA, è morta tre ore dopo la somministrazione del vaccino di Pfizer - ProvinciadiRE : Purtroppo in @RegioneER altri 36 decessi (tot. 12.307): oltre ai 6 nel Reggiano, 10 a Modena (6 uomini tra 64 e 92… - ProvinciadiRE : Altri 8 decessi a Rimini (4 donne tra 80 e 91 anni, 4 uomini tra 71 e 93) 5 a Ferrara (4 uomini tra 86 e 98 anni, d… -