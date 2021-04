Riaperture, ristoratori e ambulanti bloccano il traffico dell’Autostrada del Sole: «Libertà contro la dittatura» (Di martedì 13 aprile 2021) Nuova protesta dei ristoratori. Alcune decine di manifestanti della categoria – sotto la sigla “Tutela nazionale imprese” – si sono organizzate per bloccare il traffico sulla carreggiata dell’austostrada A1 all’altezza di Orte, in direzione nord. Dopo le proteste viste ieri nella Capitale, i ristoratori continuano a chiedere la «riapertura delle attività» contro le restrizioni e le chiusure previste dalle misure anti-Covid. Alcuni di loro camminano tra le auto ferme in coda per via del sit-in improvvisato. «Libertà contro la dittatura», è uno degli slogan scanditi sul tratto di autostrada. La protesta dei venditori ambulanti A distanza di una settimana dalla protesta che aveva paralizzato l’autostrada A1 tra Caserta e Napoli, anche i venditori ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Nuova protesta dei. Alcune decine di manifestanti della categoria – sotto la sigla “Tutela nazionale imprese” – si sono organizzate per bloccare ilsulla carreggiata dell’austostrada A1 all’altezza di Orte, in direzione nord. Dopo le proteste viste ieri nella Capitale, icontinuano a chiedere la «riapertura delle attività»le restrizioni e le chiusure previste dalle misure anti-Covid. Alcuni di loro camminano tra le auto ferme in coda per via del sit-in improvvisato. «la», è uno degli slogan scanditi sul tratto di autostrada. La protesta dei venditoriA distanza di una settimana dalla protesta che aveva paralizzato l’autostrada A1 tra Caserta e Napoli, anche i venditori ...

pfmajorino : #CasaPound (bleah) per me è solo un problema d'ordine pubblico da trattare come tale. I ristoratori disperati, gent… - Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - simonel78648503 : RT @Noiconsalvini: Massimo Bitonci: La Lega è a fianco dei ristoratori e a sostegno delle riaperture delle attività economiche. Con l'arriv… - photosontheroad : RT @Agnese73186871: Con la stessa motivazione con cui si da accesso al pubblico allo stadio per gli Europei 2020 a #Roma, auspico #riapertu… -