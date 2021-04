Riaperture, Regioni al lavoro sulle proposte da presentare al governo: al ristorante anche la sera all’aperto, i vaccini tra i criteri per le fasce (Di martedì 13 aprile 2021) Le Regioni mettono sul tavolo le loro proposte in vista del confronto di giovedì con il governo e il ministro della Salute, Roberto Speranza. I governatori chiedono calendario e regole per riaprire parallelamente cinema, teatri, musei e palestre, propongono i ristoranti aperti nelle zone gialle anche la sera sfruttando gli spazi all’aperto e vogliono inserire il numero delle somministrazioni dei vaccini tra i parametri del monitoraggio che determina le fasce di colore. “Abbiamo bisogno di essere prudenti – ha ribadito il ministro Speranza parlando a Porta a Porta – ma la volontà di tutto il governo è di verificare settimana per settimana i dati del contagio e di costruire una modalità che ci consenta di far ripartire una serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Lemettono sul tavolo le loroin vista del confronto di giovedì con ile il ministro della Salute, Roberto Speranza. I governatori chiedono calendario e regole per riaprire parallelamente cinema, teatri, musei e palestre, propongono i ristoranti aperti nelle zone giallelasfruttando gli spazie vogliono inserire il numero delle somministrazioni deitra i parametri del monitoraggio che determina ledi colore. “Abbiamo bisogno di essere prudenti – ha ribadito il ministro Speranza parlando a Porta a Porta – ma la volontà di tutto ilè di verificare settimana per settimana i dati del contagio e di costruire una modalità che ci consenta di far ripartire una serie di ...

