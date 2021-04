Riaperture, il 26 aprile il nuovo decreto: regole per ristoranti, palestre e cinema (Di martedì 13 aprile 2021) Due zone “colorate” con tutte le misure restrittive che abbiamo imparato a conoscere e rispettare in questi mesi. Ancora restrizioni, ancora tante attività chiuse e categorie allo stremo, alle prese con una crisi non solo sanitaria. Con il nuovo decreto, il secondo del Governo Draghi, l’Italia è suddivisa solo in due fasce colorate (seppur, al momento sia quasi tutta in “arancione”), ma nel testo si prevede un meccanismo per allentare la stretta. Solo in quei territori dove si ritiene necessario, solo dove i contagi e i parametri di rischio lo consentono, lì dove la situazione epidemiologica lo permette. Al momento una data specifica e ufficiale per le Riaperture non c’è, perché tutto – come ha anche spiegato il premier Draghi – dipenderà dalla campagna di vaccinazione e all’andamento del virus. Ma un giorno importante, da segnare sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Due zone “colorate” con tutte le misure restrittive che abbiamo imparato a conoscere e rispettare in questi mesi. Ancora restrizioni, ancora tante attività chiuse e categorie allo stremo, alle prese con una crisi non solo sanitaria. Con il, il secondo del Governo Draghi, l’Italia è suddivisa solo in due fasce colorate (seppur, al momento sia quasi tutta in “arancione”), ma nel testo si prevede un meccanismo per allentare la stretta. Solo in quei territori dove si ritiene necessario, solo dove i contagi e i parametri di rischio lo consentono, lì dove la situazione epidemiologica lo permette. Al momento una data specifica e ufficiale per lenon c’è, perché tutto – come ha anche spiegato il premier Draghi – dipenderà dalla campagna di vaccinazione e all’andamento del virus. Ma un giorno importante, da segnare sul ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il #governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune #riaperture prima della fine di aprile,… - fattoquotidiano : Richiami Pfizer e Moderna a 42 giorni, ok di Speranza. “Riaperture? Salvini non illuda la gente. Ad aprile ancora m… - NicolaPorro : Continua il disastro #vaccini, #Arcuri indagato per le #mascherine cinesi, i giornali insabbiano il processo flop a… - CorriereCitta : Riaperture, il 26 aprile il nuovo decreto: regole per ristoranti, palestre e cinema - VelvetMagIta : #COVID19: dal 20 aprile possibili riaperture, maggio il mese della ripartenza. Vaccini: in arrivo 2,2 milioni di do… -