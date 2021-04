Riaperture, ecco la roadmap di maggio: come funzionerà per ristoranti, cinema e palestre (Di martedì 13 aprile 2021) Quasi diecimila nuovi contagi e 358 morti. Nonostante il bollettino di ieri (12 aprile) non sia ancora considerabile rassicurante, sta salendo la pressione politica e sociale a favore delle... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 aprile 2021) Quasi diecimila nuovi contagi e 358 morti. Nonostante il bollettino di ieri (12 aprile) non sia ancora considerabile rassicurante, sta salendo la pressione politica e sociale a favore delle...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ecco Cinema, ristoranti e palestre, i protocolli allo studio per le riaperture graduali ... cinema e palestre; dall'altra il Pd ritiene che di prima di maggio di riaperture non si possa ... Ecco tutti gli articoli di approfondimento sul Coronavirus La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì ...

Riaperture, ecco la roadmap di maggio: come funzionerà per ristoranti, cinema e palestre Quasi diecimila nuovi contagi e 358 morti. Nonostante il bollettino di ieri (12 aprile) non sia ancora considerabile rassicurante, sta salendo la pressione politica e sociale a favore delle riaperture di tutte quelle attività chiuse dai decreti per il contenimento della pandemia. Ovvero soprattutto bar, ristoranti, cinema, musei, teatri, palestre e piscine. Prima che queste possano ...

Riaperture, ecco la roadmap di maggio: come funzionerà per ristoranti, cinema e palestre ilmessaggero.it Tornare a cena al ristorante?Spunta il piano (e pure la data) Il governo chiede al Cts nuovi protocolli per i vari settori. Con il 75% degli over 70 vaccinati previste riaperture di bar, ristoranti, teatri e cinema. Coprifuoco posticipato alle 24 Forse siamo ...

Riaperture tra priorità e gradualità: ecco i possibili scenari entro la fine di aprile StampaRiaperture con gradualità e priorità. Si partirebbe dai ristoranti all’ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei, a seguire i bar e le palestre, sia pur con lezioni individuali: po ...

