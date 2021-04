Riaperture, dal palco di Roma la voce pacifica dei ristoratori in crisi: «Soluzioni con il dialogo istituzionale» – Il video (Di martedì 13 aprile 2021) In centinaia tra ristoratori e imprenditori del settore dell’ospitalità hanno partecipato al sit-in che si è tenuto oggi 13 aprile al Circo Massimo, nel cuore di Roma, per chiedere la riapertura delle attività. La manifestazione è stata organizzata da Roma più bella, Italian Hospitality Network e Tutela nazionale imprese, che già lo scorso ottobre avevano avuto un incontro con l’allora premier Giuseppe Conte dopo una manifestazione a Montecitorio. La manifestazione al Circo Massimo ha coinvolto esercenti da tutta Italia che, in seguito alle chiusure legate alla pandemia da Coronavirus, hanno le saracinesche abbassate da mesi. Breve momento di tensione quando un gruppo di manifestanti ha tentato di superare il blocco della polizia in assetto antisommossa, ma il sit-in è stato pacifico, dopo gli scontri durante il corteo non autorizzato ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) In centinaia trae imprenditori del settore dell’ospitalità hanno partecipato al sit-in che si è tenuto oggi 13 aprile al Circo Massimo, nel cuore di, per chiedere la riapertura delle attività. La manifestazione è stata organizzata dapiù bella, Italian Hospitality Network e Tutela nazionale imprese, che già lo scorso ottobre avevano avuto un incontro con l’allora premier Giuseppe Conte dopo una manifestazione a Montecitorio. La manifestazione al Circo Massimo ha coinvolto esercenti da tutta Italia che, in seguito alle chiusure legate alla pandemia da Coronavirus, hanno le saracinesche abbassate da mesi. Breve momento di tensione quando un gruppo di manifestanti ha tentato di superare il blocco della polizia in assetto antisommossa, ma il sit-in è stato pacifico, dopo gli scontri durante il corteo non autorizzato ...

