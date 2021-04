(Di martedì 13 aprile 2021) I governatori sottoporrano una bozza con le linee guida per il riavvioattività chiuse giovedì alla Conferenza Stato-. Nel documento si punta molto sulla ripartenza dei locali con spazi all'aperto, ma le indicazioni dovranno essere compatibili col miglioramento dei dati dell'emergenza Covid. Il ministro Speranza: “Lecito aspettarsiriapertura per maggio, ma verificheremo i dati”. Conferma Giorgetti: "Presumibilmente maggio sarà un mese di

Advertising

borghi_claudio : @VaeVictis @ALENFT1 @Marcoc10 @comtedauteuil @VittorioBanti Si beh, l'assalto al forno è sempre una possibilità. E'… - SkyTG24 : Riaperture, dai ristoranti alle palestre: ecco le proposte delle Regioni - infoitsalute : Riaperture, dai ristoranti alle palestre: ecco le proposte delle Regioni - statodelsud : Riaperture, dai ristoranti alle palestre: ecco le proposte delle Regioni - Pino__Merola : Riaperture, dai ristoranti alle palestre: ecco le proposte delle Regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture dai

Draghi: "dipendono da contagi evaccini agli anziani. Come si fa a saltare la fila?" TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDOIl ministro Giorgetti: 'Presumibilmente maggio sarà un mese diL'ex ministro delle Autonomie ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alla linea d'azione del Partito Democratico sulle restrizioni.Anche le riaperture all’aperto dipenderà dai dati ma l’ipotesi all’aperto mi convince molto e tutti i dati indicano che all’aperto c’è minore possibilità del contagio e la stagione ci aiuterà a ...