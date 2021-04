Riaperture a maggio | il Governo al lavoro sui parametri da considerare

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri'. Così il… - TgLa7 : #Covid: Giorgetti, riaperture forse in cdm prossima settimana Presumibilmente maggio sara' un mese di riaperture - rubio_chef : “Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche”. @msgelmini dixit. Regà, dateve na ricca grattata a pelle - GianluLeonardi : RT @IlPrimatoN: #Speranza esclude riaperture prima di maggio e Letta si affretta a ribadire che il Pd è in pieno accordo con il ministro de… - infoitinterno : Riaperture in Italia, a maggio si riparte. Bar, palestre, cinema, attività culturali, ristoranti, stad -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture maggio

' serali dei ? Meglio aspettare l'estate'. Sulla possibilità che ristoranti e locali riaprano aanche la sera 'in questo momento direi di no, visti i dati epidemiologici. Meglio aspettare l'estate'. È il commento lapidario di , direttore scientifico della Società italiana di malattie ..., Bassetti: 'Per i ristoranti già ae anche la sera' Sullesi esprime anche il professor Matteo Bassetti. 'I ristoranti devono riaprire rispettando tutte le misure di ...Resto convinto che possiamo arrivare all’obiettivo di 500 mila somministrazioni al giorno, se non per fine aprile per inizio maggio”. Lo ha dettoAndrea Costa, sottosegretario alla Salute a 24 Mattino ...Si va a grandi passi verso le riaperture. Maggio sarà il mese del graduale ritorno a una vita più serena e, se la campagna vaccinale farà il suo corso, l'estate getterà le basi per affrontare la nuova ...