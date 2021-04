Riapertura degli stadi | stavolta la Lega fa sul serio

(Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente delladi Serie A Paolo Dal Pino ha preso una posizione chiara sulla, anche nell’immediato. Quella dellaè una tematica molto calda ormai da diversi mesi. Il calcio italiano è vittima della Pandemia, cosi come nel resto del mondo, ed unoaspetti che in assoluto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : 'Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno mille spettatori' ?? Dal Pino… - Samuele98750556 : RT @GoalItalia: 'Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno mille spettatori' ?? Dal Pino spera ne… - LoveSud2 : RT @GoalItalia: 'Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno mille spettatori' ?? Dal Pino spera ne… - Vittoriog82 : RT @GoalItalia: 'Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno mille spettatori' ?? Dal Pino spera ne… - GoalItalia : 'Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno mille spettatori' ?? Dal Pino… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura degli

Anche la Serie A, in sostanza, si attende unastadi, pure da considerare come test proprio verso gli Europei Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo ...... mettendo a disposizione, nei limiti del possibile, il personale della Polizia locale e i volontari della Protezione civile per monitorare gli accessistudenti ai mezzi di trasporto pubblico ...verso le riaperture di maggio – meteoweek.com La data di scadenza ... In fase di valutazione, inoltre, anche l’obbligo di mascherina Ffp2 da parte degli spettatori – mentre sembra poco fattibile ...La notizia del via libera del Governo ad aprire almeno il 25% della capienza dell’Olimpico per Euro 2020 arriva quando l’assemblea della Lega Serie A, ...