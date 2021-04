REVERSE: a un anno da Resilienza2020 esce il nuovo album del producer Marco Korben Del Bene, soundtrack del legal thriller di Mauro John Capece (Di martedì 13 aprile 2021) (Roma 13 aprile 2021) - Roma, 13 aprile 2021 - A un anno esatto da Resilienza2020, definito "soundtrack visionaria ed evocativa” (Askanews), “album di evocative tracce elettroniche” (Classic Rock) e “colonna sonora semplice, elettronica e visionaria” (Musicalnews), il 13 aprile 2021 il producer Marco Korben Del Bene torna per la Instant Crush Records con un nuovo album dalle tinte gotiche e oscure: REVERSE, colonna sonora dell'omonimo legal thriller prodotto da Giuseppe Lepore (già produttore del docufilm Cecchi Gori, Una Famiglia Italiana e associato di Non essere cattivo di Claudio Caligari), e diretto da Mauro John ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Roma 13 aprile 2021) - Roma, 13 aprile 2021 - A unesatto da, definito "visionaria ed evocativa” (Askanews), “di evocative tracce elettroniche” (Classic Rock) e “colonna sonora semplice, elettronica e visionaria” (Musicalnews), il 13 aprile 2021 ilDeltorna per la Instant Crush Records con undalle tinte gotiche e oscure:, colonna sonora dell'omonimoprodotto da Giuseppe Lepore (già produttore del docufilm Cecchi Gori, Una Famiglia Italiana e associato di Non essere cattivo di Claudio Caligari), e diretto da...

