Reuters ha la sua prima direttrice nella storia: è Alessandra Galloni (Di martedì 13 aprile 2021) Alessandra Galloni è la prima donna a guidare la Reuters in 170 anni: la giornalista italiana sostituisce Stephen J. Adler, che ha diretto l’agenzia di stampa internazionale dal 2011 ad oggi. Alessandra Galloni (screenshot video)Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1851, alla guida della Reuters ci sarà una giornalista donna. Si tratta dell’italiana Alessandra Galloni, che si è detta “onorata di dirigere la miglior redazione del mondo”. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa agenzia di stampa britannica attraverso un tweet. “Reuters nomina uno dei suoi migliori redattori, Alessandra Galloni, come prossimo direttore, rendendola la ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021)è ladonna a guidare lain 170 anni: la giornalista italiana sostituisce Stephen J. Adler, che ha diretto l’agenzia di stampa internazionale dal 2011 ad oggi.(screenshot video)Per lavolta dalla sua fondazione nel 1851, alla guida dellaci sarà una giornalista donna. Si tratta dell’italiana, che si è detta “onorata di dirigere la miglior redazione del mondo”. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa agenzia di stampa britannica attraverso un tweet. “nomina uno dei suoi migliori redattori,, come prossimo direttore, rendendola la ...

