Reuters | Alessandra Galloni nuova direttrice | è la prima donna

Da oggi sarà una donna a guidare l'agenzia britannica Reuters: Alessandra Galloni. È la prima volta in 170 anni di storia della prestigiosa testata giornalistica. Galloni, 47 anni, nata a Roma, sostituirà Stephen J. Adler, che andrà in pensione. La giornalista parla sette lingue e ha lavorato per 14 anni al Wall Street Journal dove è stata corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Si è laureata all'università di Harvard nel 1995 e ha ottenuto un master alla London School of Economics.