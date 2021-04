RELAX IL MONDO DELLA MUSICA P2 (Di mercoledì 14 aprile 2021) RELAX IL MONDO DELLA MUSICA: Eleonora e Beatrice Dallagnese sono sorelle gemelle di 20 anni e vivono a Oderzo (TV). Hanno iniziato lo studio del pianoforte all’età di 4 anni sotto la guida del M° Eleonora Mometti. Nel 2015 sono state ammesse alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola; hanno studiato con M° Ingrid Fliter e M° Stefano Fiuzzi nella classe di pianoforte e con il M° Nazzareno Carusi nella classe di MUSICA da camera. Attualmente si stanno perfezionando con M° Ingrid Fliter e M° Boris Petrushansky. Dal 2015, inoltre, studiano con il M° Alberto Nosè. Nel 2018 si sono diplomate al Conservatorio “C. Pollini” di Padova, entrambe con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 aprile 2021)IL: Eleonora e Beatrice Dallagnese sono sorelle gemelle di 20 anni e vivono a Oderzo (TV). Hanno iniziato lo studio del pianoforte all’età di 4 anni sotto la guida del M° Eleonora Mometti. Nel 2015 sono state ammesse alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola; hanno studiato con M° Ingrid Fliter e M° Stefano Fiuzzi nella classe di pianoforte e con il M° Nazzareno Carusi nella classe dida camera. Attualmente si stanno perfezionando con M° Ingrid Fliter e M° Boris Petrushansky. Dal 2015, inoltre, studiano con il M° Alberto Nosè. Nel 2018 si sono diplomate al Conservatorio “C. Pollini” di Padova, entrambe con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore.

