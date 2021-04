Real Madrid | sesto mandato per Florentino Perez | resterà presidente fino al 2025

(Di martedì 13 aprile 2021)è stato rielettodelper unsarà ildelal. L'attuale numero uno del club è stato rieletto dopo che allo scoccare della mezzanotte non è stata avanzata nessuna candidatura alternativa. Si tratta del, il quarto consecutivo per l'imprenditore 74enne. Sotto la sua gestione, per il, sono arrivate 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 5 Liga, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna.

... in quanto Dani Alves era fresco di doppietta Scudetto e Coppa Italia, oltre che di finale di Champions League contro il. DIRETTA CREMONESE EMPOLI/ Video streaming DAZN: ci sono 19 ...Nonostante la lunga permanenza alla presidenza del club, Florentino Perez non e' il proprietario del. Alcuni tra i piu' importanti club di calcio spagnoli infatti - l'altro caso celebre e' il Barcellona - sono organizzate come associazioni sportive senza scopo di lucro. In pratica, la ...Londres, 13 abr (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que tienen que creer en la remontada contra el Real Madrid pese al 3-1 que arrastran de la ida. "No hay mucho que perder cuando ...El Bayern de Múnich pesca hoy de forma inesperada en la plantilla del Madrid: este crack de Zidane no será compañero ni de David Alaba ni de Kylian Mbappé ...