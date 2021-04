Real Madrid, Sergio Ramos positivo al Covid (Di martedì 13 aprile 2021) Madrid (Spagna) - Il Real Madrid ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Sergio Ramos è risultato positivo al Coronavirus . Il capitano delle Merengues e della nazionale spagnola è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021)(Spagna) - Ilha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale cheè risultatoal Coronavirus . Il capitano delle Merengues e della nazionale spagnola è ...

Advertising

DiMarzio : #RealMadrid, #SergioRamos positivo al #COVID19: il comunicato ufficiale del club - GoalItalia : Sergio Ramos positivo al Covid-19: è stato il Real Madrid a comunicarlo ?? - DiMarzio : #RealMadrid, #FlorentinoPerez confermato presidente: il comunicato - MalikGCFR : @UTDTrey @rafknowsball Arsenal - Europa League Man Utd - Europa Real Madrid - UCL Chelsea - UCL. do the maths. - helder39691713 : RT @90sfootball: Roberto Baggio vs Real Madrid. -