Real Madrid, l’esito delle elezioni presidenziali (Di martedì 13 aprile 2021) Non si ferma e, anzi, continuerà fino al 2025 la storia d'amore tra Florentino Perez e il Real Madrid. Perez, infatti, è stato rieletto presidente del club spagnolo - la proclamazione è avvenuta nella giornata di oggi - e si appresta a cominciare il suo sesto mandato alla guida delle Merengues. Questo il comunicato del club:"Questa mattina si è svolta nella cittadella del Real Madrid la proclamazione di Florentino Pérez come presidente del Real Madrid CF e del suo Consiglio di amministrazione".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/RealMadrid/status/1381889179743846400"Impressiona il numero di trofei portati a casa dal club durante la sua presidenza: "Sotto la presidenza di Florentino Pérez , dal luglio 2000, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Non si ferma e, anzi, continuerà fino al 2025 la storia d'amore tra Florentino Perez e il. Perez, infatti, è stato rieletto presidente del club spagnolo - la proclamazione è avvenuta nella giornata di oggi - e si appresta a cominciare il suo sesto mandato alla guidaMerengues. Questo il comunicato del club:"Questa mattina si è svolta nella cittadella della proclamazione di Florentino Pérez come presidente delCF e del suo Consiglio di amministrazione".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1381889179743846400"Impressiona il numero di trofei portati a casa dal club durante la sua presidenza: "Sotto la presidenza di Florentino Pérez , dal luglio 2000, ...

