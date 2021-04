Real Madrid | Florentino Perez sarà ancora presidente | confermato fino al 2025

(Di martedì 13 aprile 2021)ildel: la conferma è arrivata questa mattina Sotto la presidenza di, ilha conquistato tantissimi successi sia in Spagna che in Europa. E adesso la storia tra il patron e i Blancos continuerà. Questa mattina, infatti, lo spagnolo è statocomedel clubal. Nei suoi due mandati dadel, dal 2000 al 2006 e quelloin corso iniziato nel 2009, ha conquistato ben 26 titoli, tra cui 5 edizioni della Champions League. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Ilha al momento anche un altro atleta alle prese con il covid, Varane , che era finito in quarantena prima dell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Liverpool. Un focolaio ...Dal piccolo 'giallo' sulla maglia, poi spiegato, fino al nervosismo degli ultimi tempi: futuro incerto e due strade per Cristiano Ronaldo La Juventus ha collezionato un'altra vittoria nell'ultimo ...(ANSA) - ROMA, 13 APR - Infortunio al polpaccio e ora anche contagio da coronavirus: sono giorni difficili per Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Il 35enne difensore dei blancos era a riposo e ...I blues hanno segnato due gol in trasferta senza subirne e sono ampiamente favoriti per il passaggio in semifinale, dove affronterebbero la vincente della sfida tra Real Madrid e Liverpool. La ...