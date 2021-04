Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederà Haaland (Di martedì 13 aprile 2021) Nel 'mirino' di mercato di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e altri grandi club d'Europa, pronti a dare vita a un'asta multimilionaria nonostante le conseguenze economiche della pandemia, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Nel 'mirino' di mercato di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e altri grandi club d'Europa, pronti a dare vita a un'asta multimilionaria nonostante le conseguenze economiche della pandemia, ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Raiola fa scoppiare il caos al Borussia: 'Non vuole vendere Haaland e non sono d'accordo' #calciomercato - Paroladeltifoso : Incredibile, Raiola su Haaland: “Il Borussia non vuole la cessione ma…” - SicilianRedBla1 : Il Borussia non vuole cedere Haaland. E qui entra in gioco Raiola con le sue dichirazioni:'Il ds Zorc ci ha detto… - infoitsport : Haaland, Raiola scopre le carte: “Ho parlato con il Borussia Dortmund e…” - infoitsport : Raiola: 'Il Borussia non vuole cedere Haaland, non per forza sarò d'accordo' -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola Borussia Morata - Juventus, in Spagna svelano la decisione dei bianconeri. E Ronaldo... ...spagnoli lo avevano dato vicinissimo al club merengue ) anche se in questo momento il Borussia ... sicuramente non siamo in guerra', ha spiegato nelle scorse ore Mino Raiola . Il 20enne (classe 2000) ...

Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederà Haaland "Posso confermare che sono stato a Dortmund, dove ho avuto dei colloqui - ha detto Raiola - . Il direttore del Borussia Michael Zorc ha voluto mettere bene in chiaro che il club non vuole vendere ...

Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederà Haaland - Calcio ANSA Nuova Europa Pinelli: “Se la Lazio va in Champions, Milinkovic può lasciare solo per United o Real” Nel corso della puntata del lunedì sera di Lazialità su Gold TV il noto giornalista Pietro Pinelli di Mediaset ha parlato di diverse tematiche inerenti al mondo Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. "Simo ...

Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederà Haaland "Posso confermare che sono stato a Dortmund, dove ho avuto dei colloqui - ha detto Raiola -. Il direttore del Borussia Michael Zorc ha voluto mettere bene in chiaro che il club non vuole vendere ...

...spagnoli lo avevano dato vicinissimo al club merengue ) anche se in questo momento il... sicuramente non siamo in guerra', ha spiegato nelle scorse ore Mino. Il 20enne (classe 2000) ..."Posso confermare che sono stato a Dortmund, dove ho avuto dei colloqui - ha detto- . Il direttore delMichael Zorc ha voluto mettere bene in chiaro che il club non vuole vendere ...Nel corso della puntata del lunedì sera di Lazialità su Gold TV il noto giornalista Pietro Pinelli di Mediaset ha parlato di diverse tematiche inerenti al mondo Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. "Simo ..."Posso confermare che sono stato a Dortmund, dove ho avuto dei colloqui - ha detto Raiola -. Il direttore del Borussia Michael Zorc ha voluto mettere bene in chiaro che il club non vuole vendere ...