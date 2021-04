Raimondo Todaro parteciperà al day Time di Amici: i retroscena (Di martedì 13 aprile 2021) Raimondo Todaro, lo storico ballerino di Ballando con le stelle parteciperà al daily Time di Amici come giudice Tanti retroscena in una semplice ospitata su Canale 5. Si tratta di Raimondo Todaro che parteciperà al Day Time di Amici, il seguitissimo format televisivo di Maria De Filippi. Todaro presenzierà in qualità di giudice, dovrà valutare i ballerini della celebre scuola. I retroscena della partecipazione di Raimondo Todaro ad Amici Questa ospitata di Todaro a Mediaset ha creato non pochi bisbigli, e i motivi sono molteplici. Raimondo Todaro è ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021), lo storico ballerino di Ballando con le stelleal dailydicome giudice Tantiin una semplice ospitata su Canale 5. Si tratta dicheal Daydi, il seguitissimo format televisivo di Maria De Filippi.presenzierà in qualità di giudice, dovrà valutare i ballerini della celebre scuola. Idella partecipazione diadQuesta ospitata dia Mediaset ha creato non pochi bisbigli, e i motivi sono molteplici.è ...

Raimondo Todaro ad Amici Tvblog Da Rai a Mediaset, sbarca ad Amici di Maria De Filippi: pubblico in delirio Arriva dalla Rai ed è pronto a sbarcare a Mediaset, nella scuola più famosa d'Italia, quella di Amici di Maria de Filippi: chi è ...

Amici 20 Serale, arriva Raimondo Todaro: quando e che ruolo avrà Adesso però ad Amici 20 Serale , come rivela Tvblog, arriva uno dei volti più amati dello show di Rai 1. Si tratta di Raimondo Todaro, ballerino storico di Ballando ed ex marito di Francesca Tocca, ...

