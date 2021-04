Ragazzo morto a Minneapolis, l’agente di Polizia ha confuso la pistola con il taser. Proteste e arresti (Di martedì 13 aprile 2021) Minneapolis, Ragazzo di colore ucciso dalla Polizia. Manifestanti in strada, gli agenti in tenuta anti sommossa sparano lacrimogeni contro la folla. Tensioni e Proteste a Minneapolis dopo che la Polizia ha ucciso un Ragazzo di colore, un ventenne afroamericano. L’uccisione del giovane da parte degli agenti ha riacceso le Proteste della comunità di colore, scesa nuovamente in piazza proprio nei giorni del processo a carico di Derek Chauvin, l’agente di Polizia accusato dell’uccisione di George Floyd. Minneapolis, Ragazzo di colore ucciso dalla Polizia Secondo le ricostruzioni della stampa locale, nel pomeriggio dell’11 aprile un agente di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021)di colore ucciso dalla. Manifestanti in strada, gli agenti in tenuta anti sommossa sparano lacrimogeni contro la folla. Tensioni edopo che laha ucciso undi colore, un ventenne afroamericano. L’uccisione del giovane da parte degli agenti ha riacceso ledella comunità di colore, scesa nuovamente in piazza proprio nei giorni del processo a carico di Derek Chauvin,diaccusato dell’uccisione di George Floyd.di colore ucciso dallaSecondo le ricostruzioni della stampa locale, nel pomeriggio dell’11 aprile un agente di ...

Advertising

Tg1Rai : Ancora proteste in #America per l'ennesima uccisione di un afroamericano da parte di poliziotti. Ieri manifestazion… - annetteakuma : RT @thujmarshalla: Ragazzo etero bianco morto di figa - JGambardine : RT @BeppeMastrotta: Strano che il ragazzo di colore morto negli USA oggi non sia finito primo in tendenza qui su twitter, come facevano pri… - TommasoDS : Immaginatevi quanto si deve essere clown (se non direttamente stronzi) per dire che un ragazzo è morto ucciso da un… - IsabellaDaragon : RT @BeppeMastrotta: Strano che il ragazzo di colore morto negli USA oggi non sia finito primo in tendenza qui su twitter, come facevano pri… -