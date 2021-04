Raccolte 200.000 firme per la cittadinanza a Zaki. Domani il voto in Senato (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Oltre 200.000 firme per chiedere che venga data la cittadinanza a Patrick Zaki. Sono quelle raccolte dal comitato Station to station che tre mesi fa ha aperto una raccolta firme su Change.org, rivolta al presidente del Consiglio, Mario Draghi e più in generale a tutto il Governo italiano, per chiedere che lo studente e attivista egiziano in carcere da oltre un anno diventi cittadino italiano. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Oltre 200.000 firme per chiedere che venga data la cittadinanza a Patrick Zaki. Sono quelle raccolte dal comitato Station to station che tre mesi fa ha aperto una raccolta firme su Change.org, rivolta al presidente del Consiglio, Mario Draghi e più in generale a tutto il Governo italiano, per chiedere che lo studente e attivista egiziano in carcere da oltre un anno diventi cittadino italiano.

