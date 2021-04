«Questa spacca!»: il podcast di Nicolò De Devitiis sui tormentoni della musica italiana in anteprima (Di martedì 13 aprile 2021) Interviste, aneddoti, risate e, soprattutto, retroscena. Sono questi gli ingredienti che compongono la ricetta di Questa spacca!, il nuovo podcast di Nicolò De Devitiis prodotto da Dopcast che, in ogni puntata, cercherà di raccontare cosa si cela dietro canzoni che sono diventate iconiche parlandone direttamente con gli artisti che le hanno portate al successo. Il primo appuntamento, che sarà disponibile mercoledì 14 aprile su tutte le piattaforme digitali e che VanityFair.it vi fa ascoltare qui sopra in anteprima, vede come protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari, pronti a raccontare cosa si nasconda dietro a una delle loro hit più riuscite, arrivata terza al Festival di Sanremo 2020: Ringo Starr. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Interviste, aneddoti, risate e, soprattutto, retroscena. Sono questi gli ingredienti che compongono la ricetta di Questa spacca!, il nuovo podcast di Nicolò De Devitiis prodotto da Dopcast che, in ogni puntata, cercherà di raccontare cosa si cela dietro canzoni che sono diventate iconiche parlandone direttamente con gli artisti che le hanno portate al successo. Il primo appuntamento, che sarà disponibile mercoledì 14 aprile su tutte le piattaforme digitali e che VanityFair.it vi fa ascoltare qui sopra in anteprima, vede come protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari, pronti a raccontare cosa si nasconda dietro a una delle loro hit più riuscite, arrivata terza al Festival di Sanremo 2020: Ringo Starr.

