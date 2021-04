Qualiano e Villaricca a lutto Domani i funerali di Genny | il 16enne morto in un incidente

Advertising

nineninemin : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Incidente mortale di #Qualiano: il guidatore arrestato per omicidio stradale - - Ettore572 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Incidente mortale di #Qualiano: il guidatore arrestato per omicidio stradale - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Incidente mortale di #Qualiano: il guidatore arrestato per omicidio stradale -… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano Villaricca

Teleclubitalia.it

...sabato notte in seguito ad un tragico incidente avvenuto in via Consolare Campana a. Gli ... probabilmente i funerali si terranno domani nella parrocchia di San Pasquale Bylon di, ...Sono sconvolti i compagni di classe della terza liceo del De Carlo di Giugliano, gli amici della parrocchia San Pasquale Bylon die i compagni di squadra della Borbonica di. La morte di Gennaro ha lasciato tutti nello scoforto e nel dolore. Il 16enne era benvoluto da tutti, sempre allegro e solare. Ottimo ...VILLARICCA – L’ultimo saluto a Genny si terrà domani ... Genny è morto sabato scorso nel tragico incidente in via Consolare Campana a Qualiano. Il 16enne, viaggiava a bordo dell’Audi A1, arrivato ...Non si arrestano le lacrime ed il ricordo di Gennaro Nappa, per tutti Genny, deceduto sabato notte in seguito ad un tragico incidente avvenuto in via Consolare Campana a Qualiano. Gli amici hanno ...