Punti vaccino: l'Asur non ha personale a disposizione. Non ci saranno altri centri aggiuntivi (Di martedì 13 aprile 2021) FOSSOMBRONE - La doccia fredda puntualmente è arrivata. 'L'Area Vasta 1 non può ad oggi mettere a disposizione personale aggiuntivo, amministrativo ed infermieristico, per la attivazione di centri ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 aprile 2021) FOSSOMBRONE - La doccia fredda puntualmente è arrivata. 'L'Area Vasta 1 non può ad oggi mettere aaggiuntivo, amministrativo ed infermieristico, per la attivazione di...

Advertising

egidio_gialdini : R. CIFARELLI e M. PITTELLA, PD, sugli assembramenti per il vaccino a PZ e MT: “Gestione dilettantesca e superficial… - CarlGiann : @annapaolasanna @Ben_keno0 @Linus2k @nzingaretti Si sceglie. C'è anche un elenco dei punti vaccinali con relativo v… - venetianspring : RT @adriawildlife: Cari siciliani, (punti di 80% rinunce x la AZ, ma 28% fumatori). Get a fucking grip! Hai piu' probabilita' di indovinare… - claudialopedote : RT @adriawildlife: Cari siciliani, (punti di 80% rinunce x la AZ, ma 28% fumatori). Get a fucking grip! Hai piu' probabilita' di indovinare… - CosettaGiordano : RT @adriawildlife: Cari siciliani, (punti di 80% rinunce x la AZ, ma 28% fumatori). Get a fucking grip! Hai piu' probabilita' di indovinare… -